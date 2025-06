Naukowcy z Uniwersytetu w Gandawie stworzyli wyjątkowo szczegółową wizualizację twarzy prehistorycznej kobiety, która żyła w mezolicie (środkowym okresie epoki kamienia) w Dolinie Mozy na terenie dzisiejszej Belgii. Jej szczątki mają 10,5 tysiąca lat, a zostały odkryte w 1988 roku. Znajdowały się w jaskini Margaux w pobliżu miasta Dinant . Badacze twierdzą, że kobieta pochodzi z tej samej społeczności łowiecko-zbierackiej, co słynny Cheddar Man (Człowiek z Cheddar) z Wielkiej Brytanii.

W rekonstrukcji wizerunku wzięli udział belgijscy naukowcy z projektu ROAM, w tym archeolodzy, genetycy, bioantropolodzy i artyści, a także artyści z Holandii. "Dzięki połączeniu danych anatomicznych, genetycznych i archeologicznych stało się możliwe zrekonstruowanie nie tylko jej twarzy, ale też warunków życia" - wyjaśniają naukowcy z Uniwersytetu Gandawskiego. Co udało się im ustalić?

Kobieta sprzed 10,5 tysiąca lat miała niebieskie oczy - tak samo jak Człowiek z Cheddar. Miał on jednak ciemniejszy odcień skóry. Ujawniły to badania DNA. Kobieta miała natomiast jaśniejszą skórę od większości ludzi zamieszkujących Europę Zachodnią w mezolicie. To dość znaczący detal.