Wielkie odkrycie w Anglii. To pozostałości 10 500-letniej osady

Niezwykłego odkrycia dokonali archeolodzy z Uniwersytetu w Chesterze. Niedaleko miejscowości Scarborough natknęli się na pozostałości niewielkiej osady, która musiała należeć do dawnych ludów łowieckich regionu. Wskazywały na to pozostałe kości zwierząt oraz wykonane z nich bronie i narzędzia. Wstępna analiza wykazała, że odkryte artefakty pochodzą z czasów mezolitu i mogą mieć aż 10 500 lat.

Zdjęcie Artefakty znalezione w pozostałościach 10 500-letniej osady / Uniwersytet w Chester / domena publiczna

Jak zaznaczają archeolodzy, pozostałości osady przetrwały dzięki dobremu zakonserwowaniu. Znajdować musiała się u brzegu wyspy, na prehistorycznym jeziorze. Wraz ze spadkiem poziomu wody, tereny wokół Scarborough wypełniły się torfem, który zasypał i umożliwił przetrwanie fragmentów osady.

Rzadko zdarza się znaleźć tak stary materiał w tak dobrym stanie. Mezolit w Wielkiej Brytanii był przed wprowadzeniem ceramiki i metali, więc znalezienie szczątków organicznych, takich jak kości, poroża i drewno, które zwykle nie są zachowane, są niezwykle ważne w pomaganiu nam w rekonstrukcji życia ludzi doktor Nick Overton dla biura prasowego Uniwersytetu w Chester

Bogata kultura ludów po epoce lodowcowej

To wyjątkowe znalezisko może pomóc w lepszym poznaniu zachowań i kultury ludów łowieckich z czasów mezolitu. Archeolodzy zwracają przede wszystkim uwagę na to, że część znalezionej broni i poroża w osadzie, miało widoczne ozdobienia. Może to świadczyć o wysokim poziomie kultury łowieckiej, gdzie dawne ludy wytworzyły system poszanowania broni, która pozwalała im przeżyć.

Zdjęcie Zdobiony fragment poroża znalezionego w osadzie / Uniwersytet w Chester / domena publiczna

Jak wskazują archeolodzy znaleziona 10 500-letnia osada pokazuje zupełnie inny obraz człowieka w meolicie, który radził sobie po epoce lodowcowej znacznie lepiej, niż zwykle się to wyobraża.

Ludzie często myślą, że prehistoryczni łowcy-zbieracze żyli na krawędzi głodu, przenosząc się z miejsca na miejsce w niekończącym się poszukiwaniu pożywienia [...]. Jednak tu mamy ludzi zamieszkujących bogatą sieć miejsc i siedlisk, poświęcających czas na ozdabianie przedmiotów i dbających o sposoby pozbywania się szczątków zwierząt. To nie są ludzie, którzy walczyli o przetrwanie. Byli to ludzie pewni swojej wiedzy na temat otaczającego ich regionu oraz zachowań i siedlisk różnych gatunków zwierząt, które w nim żyły doktor Amy Gray dla biura prasowego Uniwersytetu w Chester

Badacze chcą prowadzić dalsze prace w okolicach Scarborough, twierdząc, że znajdą w nich kolejne pozostałości po ludzkiej kulturze mezolitu. Wcześniejsze badania wskazują, że było to niezwykle zróżnicowane biologicznie miejsce, więc jest idealne do odkrywania nowych faktów o naszych przodkach.