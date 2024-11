Artefakty, datowane na okres między 300 a 100 rokiem p.n.e. , najprawdopodobniej należały do zamożnej rodziny arystokratycznej , a być może nawet do etruskich księżniczek. Wartość odzyskanych skarbów szacuje się na około 8 milionów euro .

Co ciekawe, to nie jedyne spektakularne znalezisko etruskie z ostatnich lat. W 2022 roku w San Casciano dei Bagni w Toskanii odkryto 24 brązowe posągi bóstw zachowane przez ponad 2 tys. lat w sieci etruskich łaźni. Dały one rzadką okazję do lepszego poznania charakterystyki sztuki i religii etruskiej.