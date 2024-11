W Bośni i Hercegowinie odkryto starożytną nekropolię. Zaskoczyła archeologów

Twierdza Kastel to prawdziwy unikat na skalę europejską. Jej historia sięga 10 tys. lat p.n.e. czyli czasów wczesnego paleolitu, co czyni ją jednym z nielicznych miejsc na całym kontynencie z tak głębokimi korzeniami historycznymi. Pierwsze poważne wykopaliska miały tam miejsce w latach 80. XX wieku, kiedy to odkryto narzędzia krzemienne z okresu kultury graweckiej, datowane na najwcześniejszy etap górnego paleolitu.

Ostatnie odkrycia w Twierdzy Kastel

W ciągu ostatnich lat wykopaliska w Kastel nabrały nowego znaczenia dzięki współpracy lokalnych instytucji. Prace, współfinansowane przez tamtejsze Ministerstwo Edukacji i Kultury oraz miasto Banja Luka, pozwoliły na odkrycie nekropolii oraz rzadkiej starożytnej monety datowanej na IV wiek p.n.e.

Boris Radic z Republikańskiego Instytutu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego, opisuje niespodziewane odkrycie jako przełomowe. Nekropolia nie przypomina typowego cmentarza - układ pochówków nie jest zgodny z symboliką chrześcijańską ani muzułmańską, a najstarsze groby zostały zniszczone przez późniejsze pochówki i mury pochodzące z II wieku p.n.e. Wiek cmentarzyska również nie jest na razie znany - badacze wciąż oczekują na wyniki analiz.

Miejsce praktyki dla młodych archeologów

Pomimo intensywnych wykopalisk w latach 80., kolejne prace odkryły, że Kastel nie został w pełni przebadany. Przełom nastąpił sześć lat temu, gdy studenci archeologii i historii rozpoczęli projekt oczyszczania terenu. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że teren wciąż skrywa wiele niezbadanych warstw archeologicznych.

"Podczas pierwszego oczyszczania odkryliśmy, że nie wszystko zostało w pełni zbadane i zdecydowaliśmy, że uczynimy to miejsce regularną szkołą archeologiczną, która służy teraz studentom jako źródło praktyki" wyjaśnił Boris Radic w wywiadzie dla Sarajevo Times. Projekt ten daje studentom wyjątkową okazję do poznania, jak różne warstwy historyczne są ze sobą przemieszane, co znacznie utrudnia identyfikację znalezisk z poszczególnych epok.

Kastel na przestrzeni dziejów

Twierdza została zbudowana na ruinach rzymskiego osiedla znanego jako Castra, pełniącego strategiczną rolę dla państwa rzymskiego chroniąc przed najazdami ludów barbarzyńskich. Odkrycia ceramiki z okresu kultury badeńskiej (3700-2700 p.n.e.), fragmenty ceramiki kultury Vučedol (3000-2000 p.n.e.) oraz ślady z okresu wczesnosłowiańskiego świadczą o ciągłości osadnictwa na tym obszarze przez tysiąclecia.

W 1527 roku Kastel został zdobyty przez Imperium Osmańskie, które rozszerzyło, a później także umocniło twierdzę zgodnie z zasadami fortyfikacji Vaubana. Ostatnia renowacja miała miejsce w 1868 roku pod panowaniem Austro-Węgier. Po II wojnie światowej do 1959 roku twierdza wciąż pełniła funkcje wojskowe, a od lat 60. stała się miejscem wydarzeń kulturalnych i atrakcją turystyczną.

