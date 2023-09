To nie żart. Ogłosili plan budowy gigantycznego teleskopu na Księżycu

Księżycowe obserwatorium

W swoim artykule naukowcy przedstawiają koncepcję nowoczesnego teleskopu, który miałby być zbudowany na Księżycu. Nie jest to pierwszy tego typu pomysł. NASA sfinansowała już grant badawczy dla Radioteleskopu Krateru Księżycowego (LCRT). Co więcej, podczas misji Apollo, astronauci umieścili na Srebrnym Globie retroreflektory, by naukowcy mogli zmierzyć odległość do Księżyca z dokładnością do milimetrów.

Mamy teleskopy na Ziemi, mamy w przestrzeni, czas na kolejny etap w postępie obserwacji wszechświata. Problem polega na tym, że pomysł budowy obserwatoriów tablicowych i tym podobnych na Srebrnym Globie na ten moment znacznie przekracza nasze możliwości techniczne. Autorzy artykułu proponują więc inne rozwiązanie, teleskop optyczny, który wykorzystywałby teren Księżyca.

