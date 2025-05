TikTok to aplikacja kontrolowana przez wroga zagranicznego i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, a przynajmniej tak sugeruje uchwalona w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku ustawa "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act". W jej następstwie TikTok dostał czas do 20 stycznia 2025 r. na zawarcie umowy częściowej sprzedaży praw własności amerykańskiemu podmiotowi - w przeciwnym wypadku platforma miała zniknąć z USA.