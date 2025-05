Tomografia komputerowa mumii z XVIII wieku pozwoliła ujawnić szczegóły dotyczące przyczyny śmierci mężczyzny oraz sposobu mumifikacji ciała. Nerlich AG, Hofer P, Panzer S, Lehn C, Wimmer J, Nowak O, Musshoff F and Peschel OK (2025), doi: 10.3389/fmed.2025.1560050, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ materiał zewnętrzny