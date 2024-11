Poskładali go z kości pięciu osób. Dzieliły je milenia!

Archeolodzy rozwikłali zagadkę dziwnego szkieletu z Belgii, składającego się z kości pięciu osób żyjących w odstępie 2,5 tys. lat. Jak doszło do ich połączenia i po co? To naprawdę zagadkowy przypadek.

Archeolodzy podczas pracy (zdj. poglądowe) /Prof. Larry Barham, University of Liverpool /AFP