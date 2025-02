Starożytna egipska mumifikacja była praktykowana przez tysiące lat i do dziś zdumiewa i zachwyca oraz intryguje. Badacze zgromadzili wiele informacji na temat egipskiej mumifikacji dzięki analizie starożytnych tekstów, malowideł oraz samych zachowanych mumii. Praktyki te były związane z wierzeniami Egipcjan, a z czasem zaczęły wiązać się ze skomplikowanymi procedurami usuwania organów, balsamowania i owijania zwłok w bandaże nasączone żywicą.

Współczesne badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej i analiz chemicznych pozwalają lepiej zrozumieć działania starożytnych Egipcjan oraz rzucić nowe światło na pewne detale. Teraz na przykład zbadano dokładnie, jaki zapach mają egipskie mumie. Choć wykonywano już różnorakie analizy składu balsamów i pokrewne, to badania takie jak te przeprowadzono po raz pierwszy.

Celem tych analiz było dokonanie oceny, czy współczesne zapachy odzwierciedlają materiały wykorzystywane do mumifikacji - a jeśli w istocie tak jest, to jakie może nieść to informacje ważne dla interpretacji i konserwacji kolekcji. Eksperci połączyli analizy sensoryczne oparte na panelach z chromatografią gazową i spektrometrią mas-olfaktometrią (GC-MS-O), analizą mikrobiologiczną oraz badaniami historycznymi i konserwatorskimi.