Przyznanie zgody egipskiego rządu na przeprowadzenie badań tego niezwykłego obiektu, miejsca pochówku króla panującego w czasach IV dynastii, jest ogromnym wyróżnieniem dla polskiej nauki. To także dowód uznania dla naszych dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie archeologii Egiptu i okazja do tego, aby umocnić naszą pozycję naukową w kraju nad Nilem. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim darczyńcom oraz instytucjom, które finansowo wsparły naszą misję. To dzięki Państwa pomocy możemy kontynuować badania nad tym niezwykle interesującym i ciągle mało znanym okresem w bogatej historii starożytnego Egiptu

komentuje dr Krzysztof Radtke, zastępca kierownika misji.