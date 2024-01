"Ogniste mumie" z Kabayan znikają. Tajemnica filipińskiej mumifikacji zagrożona

Zmienia się klimat, mumie znikają

Próbując zachować tę ważną część filipińskiej spuścizny, naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne zainstalowali monitory środowiskowe w niektórych jaskiniach, w których znajdują się te starożytne mumie. Umożliwi to naukowcom śledzenie zmian wilgotności i temperatury przed podjęciem decyzji o najlepszym sposobie działania w celu ochrony mumii.

Jest tylko jeden problem, jak to zwykle bywa z przekazami ustnymi, nikt nie wie dokładnie, ile mumii czeka na pomoc na górskich zboczach, ani gdzie znajdują się ich jaskinie. Legenda głosi, że pierwszą osobą, która stała się mumią ognia, był XII-wieczny władca i półbóg o imieniu Apu Anno.

Podobnie jak wiele innych mumii ognistych, ciało Apu Anno zostało tak nieskazitelnie zachowane, że tatuaże pokrywające jego ciało, są nadal widoczne. Niestety obecnie jest zaatakowane zarodnikami grzybów i leży w jaskini, do której zwiedzający nie mają dostępu, ponieważ naukowcy próbują zachować zwłoki.

Jak dotąd badacze nie określili dokładnego datowania szczątków Apu Anno, chociaż datowanie radiowęglowe innych mumii ognistych wykazało, że niektóre z nich mają od 150 do 200 lat, co sugeruje, że mumifikację Kabayan praktykowano aż do XIX wieku.