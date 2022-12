Próbki z Marsa zostaną dostarczone na Ziemię

Łazik Perseverance już wykonał część swojego zadania. Robot pobrał 10 próbek z różnych interesujących miejsc, a następnie regolit umieścił w 10 probówkach, ale zostały one powielone dwa razy. W najbliższych dniach, pojazd dotrze do punktu zwanego Three Forks. Tam w ciągu 30 dni umieści 10 próbek, a kolejne 10 takich samych pozostanie na jego pokładzie jako zabezpieczenie.

Kurier ma pojawić się na Marsie dopiero w przyszłej dekadzie. Prawdopodobnie będzie to lądownik, na którego pokładzie znajdą się małe drony. Ich zadaniem będzie zebranie próbek i dostarczenie ich do pojazdu powrotnego. Na razie nie wiadomo, kiedy próbki dotrą na Ziemię i zostaną dokładnie przeanalizowane na Ziemi, ale istnieje szansa, że może odbyć się to za ok. 10 lat.

Wielu naukowców uważa, że przed milionami, a nawet miliardami lat powierzchnię Marsa mogło zamieszkiwać mikrobiologiczne życie. Dlatego laboratoria NASA chcą dokładnie przeanalizować próbki, a wtedy jest wielce prawdopodobne, że odkryjemy w nich coś niezwykłego, co może odmienić nasze postrzeganie tej fascynującej planety i być odpowiedzią na stawiane teraz nawet najbardziej trudne pytania odnośnie rozkwitu życia we Wszechświecie.