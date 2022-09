NASA wybrała producenta skafandrów. To od nich wypożyczy "garnitury" na księżycowy spacer

Chociaż przygotowania do powrotu człowieka na Księżyc od dłuższego czasu nie idą zgodnie z planem, bo mamy już praktycznie 4-letnie opóźnienie względem pierwotnego harmonogramu, a do tego ostatnio - na skutek problemów z jednym z silników w SLS, a konkretniej wycieku paliwa - start misji Artemis I był już dwukrotnie przekładany (najbliższa próba w październiku), NASA jest pewna swego i gwarantuje, że już niedługo ponownie postawimy stopę na naszym naturalnym satelicie.

Axiom Space zapisze się w historii

A zrobimy to w skafandrze produkcji Axiom Space, bo NASA poinformowała, że kontrakt na "historyczną misję" w wysokości 228,5 mln USD trafia w ręce tej właśnie firmy - to ona opracuje i wyprodukuje rozwiązanie, w którym astronauci polecą w kosmos i wyjdą na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis III w 2025 roku. Lara Kearney, kierownik programu NASA Extravehicular Activity and Human Surface Mobility, przyznała przy okazji, że jest dumna ze współpracy z przemysłem komercyjnym, który pomoże w budowaniu stałej obecności Stanów Zjednoczonych na powierzchni Księżyca.

Przypominamy, że w czerwcu NASA ogłosiła, że wybrała dwie firmy, które zajmą się produkcją skafandrów - Axiom Space i Collins Aerospace. Obie będą działać w ramach misji Artemis, ale stworzona przez nie "odzież" będzie służyć różnym celom i na różnych etapach programu - najbardziej prestiżowa rola, czyli skafander na pierwszy kosmiczny spacer, przypadła jednak w udziale temu pierwszemu.



Tym samym Axiom Space wyrasta na bardzo ważnego zawodnika branży kosmicznej, bo warto odnotować, że firma opracowuje także komercyjny moduł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w którym gościć będzie kosmicznych turystów, a w przyszłości planuje zbudować na orbicie pierwszą prywatną stację kosmiczną.

Collins Aerospace również ma się czym pochwalić, bo mowa o spadkobiercach firmy Hamilton Standard, która dostarczała skafandry kosmiczne dla astronautów programu Apollo. Co ciekawe, w odróżnieniu jednak od zwyczajów z tych czasów, NASA nie będzie kupować skafandrów od Axiom i Collins, ale je... wypożyczać.