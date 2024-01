Pierwsze takie lądowanie na Księżycu. Japonia może przejść do historii

Japoński lądownik będzie musiał osiąść w określonym precyzyjnie miejscu, o promieniu 100 metrów. Japońska Narodowa Agencja Kosmiczna po udanym lądowaniu zamierza zbadać skład skał w kraterze uderzeniowym zwanym Shioli, znajdującym się na południe od Morza Spokoju. Dzięki analizie księżycowej gleby naukowcy chcą dowiedzieć się więcej na temat pochodzenia naszego naturalnego satelity.

Żaden inny kraj tego nie osiągnął. Udowodnienie, że Japonia posiada tę technologię, zapewniłoby nam ogromną przewagę w nadchodzących misjach międzynarodowych, takich jak Artemis. Powiedział Shinichiro Sakai, kierownik projektu SLIM w JAXA.

Jak oglądać lądowanie sondy SLIM

Podchodzenie do lądowania ma się rozpocząć w piątek. O godzinie 15:00 rozpocznie się transmisja na kanale YouTube JAXA.

Wideo youtube

Jeżeli Japonii wyląduje bezpiecznie na Księżycu, stanie się piątym krajem, któremu to się udało. Do tej pory na Srebrnym Globie wylądowali Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy i Indie. Japonia dzięki tej misji chce mieć większy wpływ na to, jak wygląda światowy przemysł kosmiczny oraz podbój kosmosu. JAXA pozostaje w bliskiej współpracy z Waszyngtonem, by móc rywalizować z potęgą militarną i technologiczną Chin.

Japoński sektor prywatny zajmujący się technologią kosmiczną rozwija się coraz prężniej, w ostatnich latach powstało wiele start-upów. Japonia ma nadzieję również wysłać swojego astronautę na Księżyc w ramach programu NASA Artemis.

Japonia dołącza do światowego wyścigu w kosmos

JAXA ma nadzieję, że wysoce precyzyjna technologia lądowanie stanie się wysoce pożądaną przez największe instytucje zajmujące się podbojem kosmosu. Dzięki temu sondy mogłyby być umieszczane w niewielkiej odległości od celu i nie traciłyby cennej energii i czasu na dotarcie do celu.

Ułatwiłoby to przyszłe badania pagórkowatych biegunów Księżyca, które postrzegane są obecnie jako potencjalne źródło tlenu, paliwa i wody. Natomiast na 2025 rok Japonia planuje wspólną bezzałogową eksplorację polarną Księżyca we współpracy z Indiami.

Japońska Agencja już zapowiedziała, że nawet jeżeli uda się jutro bezpiecznie wylądować, to sprawdzenie, czy SLIM osiągnął bardzo precyzyjne cele po uziemieniu, może zająć miesiąc.