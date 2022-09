Sonda DART uderzy w asteroidę Dimorphos! NASA nie boi się konsekwencji...

Sławomir Matz Astronomia

Misja DART zbliża się do nieuchronnej katastrofy. Sonda uderzy w asteroidę, aby przetestować możliwości obronne ludzkości przez zagrożeniami z kosmosu. Mimo że na wyniki tego eksperymentu będziemy musieli jeszcze poczekać, naukowcy są zgodni co do jednego – ochrona Ziemi wymagała będzie współpracy ponad podziałami.

Zdjęcie Ochrona Ziemi przed zagrożeniem z kosmosu nie jest sprawą jednego państwa. Powinna motywować do międzynarodowej współpracy. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL