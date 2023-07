Tajemniczy kosmiczny obiekt wysyła do nas regularne sygnały od 30 lat

Jedyna w swoim rodzaju gwiazda neutronowa

Od 30 lat co 22 minuty dostajemy sygnały radiowe od intensywnie magnetycznej gwiazdy neutronowej znajdującej się około 15 000 lat świetlnych od Ziemi. Tym, co najbardziej zaskoczyło astronomów, jest to, że wykazuje się ultra długimi okresami uwalniania fal radiowych do kosmosu. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie „Nature”.

Tego typu gwiazdy neutronowe, o intensywnym polu magnetycznym nazywane są magnetarami. Jednak ten obiekt różni się od do tej pory poznanych tym, że okresy uwalniania są 22-minutowe w porównaniu do większości, gdzie te okresy wynoszą od kilku sekund do kilkunastu minut.

Ten niezwykły obiekt stanowi wyzwanie dla naszego rozumienia gwiazd neutronowych i magnetarów, które są jednymi z najbardziej egzotycznych i ekstremalnych obiektów we Wszechświecie. Powiedziała Natasha Hurley-Walker, astronom z Międzynarodowego Centrum Badań Radioastronomicznych Uniwersytetu Curtin.

Tajemnicze magnetary

Za bardzo dużą ilość szybkich rozbłysków radiowych w kosmosie odpowiadają właśnie magnetary, jednak długookresowe rozbłyski są mniej powszechne. Po raz pierwszy ta gwiazda neutronowa o nazwie GPM J1839-10, została zauważona przez układ teleskopów w Australii zachodniej Murchison Widefield Array w 2022 roku.

Zdjęcie Wizja artystyczna na temat radioteleskopu Murchison Widefield Array obserwującego magnetar / ICRAR / domena publiczna

Analiza archiwów radiowych natomiast wykazała, że rozbłyski z tego konkretnego magnetara docierają do nas od co najmniej 1988 roku, czyli od 30 lat! Jedna astronomowie chcieli się upewnić, że rzeczywiście mają do czynienia z niezwykłym obiektem, w związku z czym, dopiero teraz opublikowali obszerny artykuł na jego temat.

Okres emisji znajduje się na granicy każdego klasycznego modelu teoretycznego, który przewiduje dipolarną emisję radiową z izolowanej gwiazdy neutronowej. Jednak obiekt, który odkryliśmy, obraca się zbyt wolno, by wytwarzać fale radiowe. Zakładając, że jest to magnetar, nie powinno być możliwe, aby ten obiekt wysyłał fale. Jednak je widzimy. Piszą badacze.

Astronomowie podkreślają, że potrzeba jest więcej danych na temat GPM J1839-10, aby wyjaśnić, jak bardzo różni się od standardowych magnetarów. Naukowcy mają nadzieje, że pomoże im w tym Square Kilometre Array (SKA).

SKA to aktualnie realizowany projekt sieci radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Przy jego budowie współpracuje 20 krajów, a głównym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na temat pochodzenia wszechświata. Ma być 50 razy bardziej czuły niż jakikolwiek radioteleskop powstały do 2013 roku. Obiekt zostanie oddany do użytku nie wcześniej niż w 2027 roku.