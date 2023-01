Reklama

Co prawda Webb potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, aby dostarczyć nam bardziej szczegółowych informacji o LHS 475 b, ale już teraz wiemy, że skalista planeta ma średnicę 99 proc. Ziemi i jest od niej kilkaset stopni cieplejsza. Wysokie temperatury wynikają z niewielkiej odległości między planetą a jej gwiazdą macierzystą, mniejszym i dwa razy chłodniejszym od Słońca czerwonym karłem, którego okrążenie zajmuje LHS 475 b dwa ziemskie dni.

Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy planeta posiada jakąś atmosferę, ale są przekonani, że z pewnością nie ma gęstej atmosfery zdominowanej przez metan, jak choćby największy z księżyców Saturna, Tytan.



Wcześniej takie małe skaliste planety pozostawały nieuchwytne, ponieważ ich niewielki rozmiar wymaga potężnych instrumentów do obserwacji. Wygląda jednak na to, że teleskop Webba świetnie sobie z nimi radzi, w związku z czym NASA oczekuje, że to dopiero początek szeregu odkryć, szczególnie że mamy do czynienia z narzędziem, które jako jedyne jest w stanie scharakteryzować atmosferę odległych planet.



Te pierwsze wyniki obserwacji skalistej planety wielkości Ziemi otwierają drzwi do wielu przyszłych możliwości badania atmosfer planet skalistych za pomocą Webba. Webb zbliża nas coraz bardziej do nowego zrozumienia światów podobnych do Ziemi poza Układem Słonecznym, a misja dopiero się zaczyna podsumowuje Mark Clampin z NASA.