Jednak STEVE jest wytwarzany na niższych szerokościach geograficznych niż zorza polarna.

Ziemskie pole elektryczne może powodować powstawanie STEVE

Jeżeli okazałoby się to prawdą, niosłoby to ze sobą głębokie implikacje dla ludzkiego zrozumienia ziemskiej atmosfery, magnetosfery oraz ich wzajemnego oddziaływania.

Od kilku lat wiedzieliśmy, że widmo STEVE mówi nam, że zachodzi w nim bardzo egzotyczna fizyka. Po prostu nie wiedzieliśmy, co to jest. Artykuł Claire pokazał, że równoległe pola elektryczne są w stanie wyjaśnić to egzotyczne widmo. Fizyk Brian Harding z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Zorze polarne powstają, gdy naładowane cząsteczki wiatru słonecznego, wyrzucone podczas gigantycznych erupcji, wchodzą w interakcję z atmosferą ziemską. Słońce zbliża się aktualnie do maksimum aktywności w 11-letnim cyklu, co za tym idzie, coraz częściej możemy obserwować koronalne wyrzuty masy. Skierowane w kierunku ziemi i wystarczająco potężne mogą spowodować burze magnetyczne, w efekcie powstają zorze. Odpowiednio potężna burza może powodować zjawiska świetlne nawet na szerokościach geograficznych, na których zazwyczaj one nie powstają, na przykład w Polsce.

Zorza polarna a STEVE

Kolory zorzy polarnej wahają się od zielonego, żółtego, różowego, czerwonego do fioletowego, w zależności od tego, jaki gaz jest jonizowany w atmosferze. STEVE natomiast przybiera formę łuny zawsze w fioletoworóżowym kolorze, z towarzyszącym zielonym elementem przypominającym płotek. STEVE – Strong Thermal Emission Velocity Enhancement – zostało formalnie zidentyfikowane jako odrębne zjawisko od zorzy polarnej w 2018 roku, a naukowcy próbowali go rozgryźć od lat.

To naprawdę fajne. To obecnie jedna z największych tajemnic astrofizyki. Jeśli spojrzysz na widmo płotu, jest ono znacznie bardziej zielone niż można by się spodziewać. I nie ma w nim błękitu pochodzącego z jonizacji azotu. To nam mówi, że istnieje tylko określony zakres energii elektronów, który może wytworzyć te kolory i nie mogą one przedostać się z kosmosu do atmosfery, ponieważ cząstki te mają za dużo energii. Mówi Gasque.

Gasque i jej zespół sugerują, że cząstki płotu są lokalnie wzbudzane przez pole elektryczne, nie jak do tej pory sądzono, że przemieszczają się z większej wysokości na niższą, co sugeruje zupełnie inny mechanizm niż ten stojący za zorzą polarną. Jednak, żeby móc potwierdzić, czy rzeczywiście STEVE powstaje w ten sposób, naukowcy musieliby wystrzelić specjalną sondę w STEVE’A lub w jego płot, by móc bezpośrednio go przetestować.