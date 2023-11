Dlaczego zorza polarna jest nad Polską?

Zjawisko występowania zorzy w Polsce jest o tyle nietypowe, że przecież nasz kraj nie znajduje się za kołem podbiegunowym. Nie jesteśmy aż tak daleko na północy i na co dzień nie sposób dostrzec na niebie czegoś takiego. Okazuje się jednak, że zorza lubi się czasem "wybrać" na południe. Ba, zeszłej nocy dotarła nawet do Włoch i Bułgarii:

Zorza polarna w Polsce to efekt wzmożonej aktywności Słońca. Jeżeli na powierzchni naszej gwiazdy dochodzi do większych, mocniejszych i bardziej natężonych burz, zorza będzie miała zdecydowanie większy zasięg. Dzięki temu da się ją zaobserwować w innych miejscach, niż tylko koła podbiegunowe. Dlatego też zorza w Polsce wystąpiła ubiegłej nocy, choć to niejedyne takie zjawisko w tym roku.