Trwa akcja dezinformacyjna. Na twój smartfon może trafić fałszywy SMS lub wiadomość na Telegramie — choć może się wydawać, że jej nadawcą jest Ministerstwo Obrony Narodowej, nic bardziej mylnego. Treść tego typu SMS-ów jest następująca:

MON zaprasza ochotnikow do sluzby w LitewskoPolskoUkrainskim Korpusie. Wszyscy chetni moga skladac wnioski droga elektroniczna na adres litpolukrbrig@ron.mil.pl

Co można zauważyć już na pierwszy rzut oka, to że wiadomość nie ma polskich znaków. W ramach nadawcy widzimy "MON info".

Wiadomości o podobnej treści trafiają do użytkowników komunikatora Telegram. W nich również znajduje się zaproszenie dla ochotników do służby w Litewsko-Polsko-Ukraińskim Korpusie, mowa nawet o powołaniu Wojskowych Centrów Rekrutacji, które mają zająć się właśnie rekrutowaniem do wojska. Pod koniec wiadomości umieszczono ten sam mail, co w SMS-ach.

