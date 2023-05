Czas zakasać rękawy. Oto opaska, która jest panelem dotykowym

Jak twierdzą naukowcy z firmy ACS Nano, stworzyli oni opaskę z tkaniny, która może służyć jako klawiatura, szkicownik bądź inne narzędzie, które można obsługiwać za pomocą dotyku. Może ona pomóc twórcom w szkicowaniu kreskówek bądź ułatwi granie w gry wideo.

Interaktywna opaska z jedwabiu

Ta opaska wykonana z jedwabiu zmienia przedramię użytkownika w ekran dotykowy. Składa się ona z trzech warstw, a sam materiał został stworzony w taki sposób, aby reagować na dotyk jak ekrany telefonów. Opaska interpretuje ruch, czyli wszystko to, co rysuje bądź pisze na niej użytkownik i konwertuje to na obraz w komputerze. Naukowcy postanowili wykonać opaskę z przyjemnego w dotyku materiału, w który wplecione zostały elastyczne, reagujące na dotyk panele. Wykonane one zostały z przezroczystych hydrożeli, które są w stanie przewodzić prąd. Jednak w trakcie realizacji powstał pewien problem.

Okazało się, że hydrożele są substancjami na tyle lepkimi, że utrudnia to korzystanie z opaski i nie spełnia oczekiwań użytkowników. W związku z czym, naukowcy Xueji Zhang, Lijun Qu, Mingwei Tian wraz ze współpracownikami postanowili umieścić podobnego typu hydrożel w wygodnej opasce wykonanej z elastycznej tkaniny. Komputerowe gładziki i elektroniczne urządzenia do przechwytywania podpisów są powszechnie używane, chociażby podczas składania potwierdzenia odebrania paczki.

Jednak wykorzystanie ich w postaci jakiejkolwiek części garderoby jest już czymś mniej spotykanym. Naukowcy postanowili wykonać opaskę z delikatnego jedwabiu, między którego warstwami umieścili wrażliwy na dotyk hydrożel. Zewnętrzna cześć została pokryta nanocząstkami grafenu po to, aby tkanina mogła przewodzić prąd.

Natomiast dzięki temu, że do elektrod i systemu zbierania danych przymocowany został panel czujnikowy, stworzona została reagująca na nacisk podkładka czytająca ruch przesuwającego się po niej palca z szybkim wykrywaniem w czasie rzeczywistym. Jednocześnie zapisuje wykonane symbole, rysunki czy zapisane cyfry bądź litery. Jedwabny interaktywny rękaw po założeniu sięga do ramienia.

Podczas eksperymentu użytkownik był w stanie za jej pomocą manipulować klockiem w grze komputerowej bądź szkicował kolorowe rysunki w specjalnym programie komputerowym. Naukowcy są przekonani, że ich opaska zapoczątkuje nową generację elastycznych szkicowników czy klawiatur do noszenia.