Jeden taki kamień kosztował w Starożytnym Rzymie fortunę. Odkryto ich 34

Ruiny rzymskiej łaźni miejscem wielkiego skarbu

Cenne intaglio archeolodzy znaleźli na terenie pozostałości łaźni, która znajduje się przy ruinach rzymskiego fortu Petriana, najważniejszej budowli obronnej Muru Hardiana. Łącznie doliczono się aż 34 intaglio zrobionych z różnych kamieniami i ozdobionymi najbardziej wyszukanymi wzorami. Pochodzą z II i III wieku, a najstarsze mają 1800 lat.

Archeolodzy podkreślają, że znalezione intaglio musiały być niezwykle drogie jak na swoje czasy. Prócz samych kamieni, czy pięknych wzorów wymagały one obróbki bardzo doświadczonych rzemieślników. Niektóre ze znalezionych intaglio mają tylko 5 mm, więc stworzenie takich ozdób wymagało pracy wysoko opłacanej osoby.

Nie znajdujesz takich klejnotów w pozostałościach rzymskich budynków gdzie, mieszkali ludzie o niskim statusie. Więc nie są one czymś, co byłoby noszone przez biednych

Fort Pretorian, przy którym znajdowała się łaźnia, był miejscem, stacjonowania elitarnej jednostki rzymskiej kawalerii. Miała powiązania z cesarskim dworem. Wielu z żołnierzy musiało stanowić więc elity Imperium Rzymskiego. Nic więc dziwnego, że mogli sobie pozwolić na tak drogą biżuterię.

