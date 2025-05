Maiden Castle to jedno z największych i najbardziej złożonych grodzisk (pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów) epoki żelaza, jakie odkryto w Wielkiej Brytanii - jego fortyfikacje otaczały teren wielkości 50 boisk piłkarskich! I chociaż jego historia liczy ponad 6 tys. lat, to dopiero w latach 30. XX wieku archeolodzy natknęli się na cmentarzysko przy wschodniej bramie, zawierające dziesiątki szkieletów z widocznymi śladami brutalnej śmierci.

Archeolog Sir Mortimer Wheeler nie miał wątpliwości, że była to zbiorowa mogiła ofiar rzymskiego ataku z połowy I wieku n.e. Interpretacja ta szybko trafiła do podręczników i programów historycznych jako symboliczny moment "nagłego i krwawego końca epoki żelaza" na Wyspach. Współczesne datowanie radiowęglowe szczątków, opisane w czasopiśmie Oxford Journal of Archaeology, przynosi jednak zupełnie inne wnioski.