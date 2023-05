Niezwykłe odkrycie na Mazurach. To pozostałości dawnego osadnictwa

- Jeśli chodzi o chronologię bezwzględną, to w skrócie mamy mnóstwo metod datowania absolutnego, który pozwala na weryfikację ustaleń i ustawienie na osi czasu danej kultury archeologicznej. [...] Dzięki podobieństwom i różnicom w przedmiotach, samej strukturze osad czy cmentarzysk tworzymy tzw. kultury archeologiczne, czyli takie sztuczne byty, które mają nam zastąpić kulturę. Skoro mamy tylko źródła materialne to znalezione później np. fragmenty naczyń stosunkowo łatwo można przypisać do danego taksonu. [...] Standardowa procedura jeszcze na stanowisku polega na ustaleniu typochronologii zabytków (najczęściej fragmentów ceramiki, czasem bardzo niewielkich), a już po zakończeniu eksploracji, na kolejnym etapie tzw. prac gabinetowych, następuje zweryfikowanie homogeniczności źródeł - czyli określenia czy cały zbiór zabytków pochodzi z tego samego okresu bądź jaki jest najmłodszy zabytek i on wtedy datuje dany obiekt

Magdalena Kozicka