W Polsce mamy wiele niesamowitych ruin średniowiecznych zamków. Niektóre z nich zachowały się w całkiem dobrym stanie, po innych zostało tylko parę kamieni. Właśnie do tej drugiej kategorii należy zamek w Bardzie, miejscowości położonej 10 km na północ od Kłodzka. Studenci w składzie: Barbara Całko, Magdalena Ambroszko i Michał Grzywaczewski zrekonstruowali warownię. Projekt obejmuje cyfrową wizualizację możliwego wyglądu warowni.

Z zamku w Bardzie pozostało naprawdę niewiele. Jak zauważa uczestniczka projektu, Barbara Całko, są to niewielkie fragmenty partii fundamentowych. W związku z tym nie można wiernie odtworzyć wyglądu całej warowni, wyłącznie na podstawie ich ułożenia. Dlatego też studenci pod przewodnictwem Rolanda Mruczka z Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki szukali podpowiedzi w materiałach źródłowych, których jest niewiele.

Zdjęcie Widok na dziedziniec i wieżę mieszkalną (rekonstrukcja autorstwa Barbary Całko, Magdaleny Ambroszko i Michała Grzywaczewskiego) / materiał zewnętrzny

Szacuje się, że zamek został wybudowany w XIV wieku, gdy panowanie nad tym terenem sprawowali Bernard Stateczny i Bolek II Ziębicki. Nie do końca wiadomo, jakie było przeznaczenie warowni. Historycy podają, że mogło chodzić sprawowanie funkcji strażnicy u wrót do Polski na szlaku komunikacyjnym łączącym Pragę z Wrocławiem. Pojawiają się też przypuszczenia, że mógł być to również punkt poboru cła.

Zamek został opuszczony najprawdopodobniej w związku z trwaniem wojen husyckich w latach 1419-1434. Wtedy Bardo zostało kilkukrotnie spalone. Mury opuszczonej warowni zostały rozebrane przez mieszkańców okolicznych wiosek, a resztę zniszczeń dokonało trzęsienie ziemi 24 sierpnia 1598 roku. Część murów obwodowych zsunęła się wtedy do rzeki, powodując spiętrzenie wody i zalanie pobliskiego miasta.

Warto zaznaczyć, że rekonstrukcja stworzona przez studentów Politechniki Wrocławskiej to jedynie jedna z kilku koncepcji przedstawiających możliwy wygląd zamku w Bardzie.