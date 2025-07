Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), największy i najpotężniejszy akcelerator cząstek na świecie, zlokalizowany w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, nieustannie przesuwa granice ludzkiego poznania. Maszyna umieszczona jest w 27-kilometrowym tunelu pod ziemią, na granicy Szwajcarii i Francji. Jej zadaniem jest przyspieszanie cząstek, takich jak protony czy jony ciężkich pierwiastków, do prędkości bliskich prędkości światła, a następnie zderzanie ich w precyzyjnie kontrolowanych warunkach. Wyniki tych zderzeń są rejestrowane przez zaawansowane detektory, takie jak ATLAS, CMS, ALICE czy LHCb, które pozwalają naukowcom analizować cząstki elementarne i ich oddziaływania.

Od momentu uruchomienia w 2008 roku LHC przyczynił się do przełomowych odkryć, w tym potwierdzenia istnienia bozonu Higgsa w 2012 roku, co było kluczowym krokiem w weryfikacji Modelu Standardowego fizyki cząstek. Obecnie, w trzecim okresie działania (rozpoczętym w 2022 roku), akcelerator osiąga rekordowe energie zderzeń sięgające 13,6 teraelektronowoltów (TeV), a modernizacje pozwalają na zwiększenie liczby rejestrowanych kolizji.

Naukowcy związani z ośrodkiem CERN informują, że najnowsze eksperymenty w LHC koncentrują się na zderzeniach protonów z jonami tlenu. To nowość w porównaniu z do dotychczasowymi badaniami, które głównie wykorzystywały zderzenia proton-proton lub jonów ołowiu. Dlaczego tlen? Jony tlenu, choć lżejsze od jonów ołowiu, umożliwiają badanie unikalnych zjawisk fizycznych, szczególnie związanych z plazmą kwarkowo-gluonową, czyli stanem materii, który istniał we wszechświecie zaledwie ułamek sekundy po Wielkim Wybuchu.