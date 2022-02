Zespół ok. 50 archeologów od blisko roku przeczesuje okoliczny teren, na którym powstaje szybka kolej HS2, łącząca północną i południową część Anglii. Jak udało się już ustalić, mamy tu do czynienia z całym miasteczkiem ulokowanym przy ważnej kiedyś rzymskiej drodze, ze śladami zarówno zabudowań mieszkalnych, jak i aktywności komercyjnej i przemysłowej.

Teraz na miejscu dokonano zaś kolejnego ważnego odkrycia, a mianowicie największego odkrytego dotąd w hrabstwie Buckinghamshire rzymskiego cmentarza, na którym pochowano 425 osób. Znalezisko ciekawe samo w sobie, ale co jeszcze bardziej interesujące, ok. 10 proc. wszystkich ciał to osoby poddane dekapitacji, których głowy ułożono między nogami lub obok nich.

Reklama

Dekapitacja - pochówek antywampiryczny czy typowy obrządek pogrzebowy?

Mocno przypomina to znalezisko z Gliwic sprzed kilku lat, na które archeolodzy natknęli się podczas budowy Drogowej Trasy Średnicowej. Wzbudziło ono szczególną ciekawość, bo początkowo uważano, że chodzi tu o tzw. pochówki antywampiryczne - jak sama nazwa wskazuje, mowa o osobach podejrzewanych o wampiryzm, które należało poddać odpowiednim obrzędom, w tym właśnie dekapitacji, które miały zapobiec ich powstawaniu z grobów.

Zdjęcie Dekapitacja była marginalnym, ale typowym dla okresu rzymskiego obrzędem pogrzebowym / HS2 Media Center / materiały prasowe

Po dokładniejszych badaniach okazało się jednak, że najprawdopodobniej chodziło o skazańców, bo w przypadku pochówków antywampirycznych powinny zostać ślady intencjonalnego naruszenia zawartości grobu (dekapitacji dokonywano już po pogrzebie, a nie przed nim), czego w Gliwicach nie stwierdzono. A jak jest w przypadku cmentarza z Fleet Marston?

Na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, by przesądzać jednoznacznie o przyczynie takiego potraktowania ciał, ale jedna z hipotez jest dokładnie taka sama jak w przypadku polskiego znaleziska, a mianowicie mogło chodzić o przestępców, ale niekoniecznie. Należy bowiem pamiętać, że dekapitacja była w okresie rzymskim typowym, choć bardzo rzadko stosowanym obrzędem pogrzebowym.



Wszystkie odkryte szczątki ludzkie będą traktowane z godnością, uwagą i szacunkiem, a naszymi odkryciami podzielimy się z całą społecznością komentuje Helen Wass, odpowiedzialna za prace archeologiczne z ramienia firmy HS2 Ltd.

Niemniej archeolodzy zapowiadają, że przez najbliższe kilka lat szkielety będą poddawane analizom, które powinny przynieść więcej odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a do tego znacznie rozszerzyć naszą wiedzę na temat stylu życia czy diety ówczesnych mieszkańców.



Zdjęcie Ołowiane kości sugerują, że mieszkańcy lubili gry hazardowe / HS2 Media Center / materiały prasowe

Na miejscu znaleziono także ponad 1200 monet oraz ołowiane odważniki, co wskazuje, że na miejscu prowadzono działalność handlową. Poszerzone części drogi mogły służyć jako rynek, z dodatkowym miejscem na wozy i stajnie. Archeolodzy natknęli się też na inne metalowe obiekty, jak broszki, szpilki, łyżki (zastosowanie domowe) czy kości do gry i dzwonki, które wskazują na działalność hazardową i religijną. Wygląda więc na to, że osada mogła być ważnym punktem postojowym dla podróżnych czy żołnierzy.

Odkrycie jest znaczące zarówno dla scharakteryzowania tego rzymskiego miasta, jak i jego mieszkańców dodaje Richard Brown, Senior Project Manager COPA.

Co warto podkreślić, Fleet Marston jest tylko jednym z ponad 100 stanowisk archeologicznych odkrytych podczas budowy szybkiej linii kolejowej na trasie Londyn - Birmingham.