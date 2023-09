Dlaczego zmieniamy czas dwa razy w roku i czy to nadal ma sens?

Oprac.: Tomasz Kromp Lifestyle

Jesienna zmiana czasu w 2023 roku przypada na noc z 28 na 29 października. Głównym założeniem zmiany czasu i stosowania czasu letniego jest efektywniejsze wykorzystanie światła słonecznego. Jednak to rozwiązanie, stosowane już od ponad stu lat w wielu krajach na świecie, ma sporo wad. O co chodzi ze zmianą czasu i dlaczego go zmieniamy?

Zdjęcie Dlaczego zmieniamy czas i czy powód jest nadal aktualny? / 123RF/PICSEL