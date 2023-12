Uwaga na oczy! Naukowcy uczą, jak otwierać szampana

Korek leci z prędkością nawet 80 km/h

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja spotkaniom w gronie przyjaciół i rodziny, którym nierzadko towarzyszą napoje z procentami. W związku z tym eksperci postanowili zaapelować o rozwagę i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób otwierać butelki szampana, aby nikomu nie stała się krzywda.



Naukowcy wyjaśniają, że ciśnienie w butelce szampana lub wina musującego o pojemności 750 ml jest około trzykrotnie wyższe niż w standardowej oponie samochodowej. Umożliwia to wystrzelenie korka na odległość do 13 metrów z prędkością do 80 km/h i może spowodować trwałe uszkodzenie oczu, a także inne obrażenia.



Korek może zatem przemieszczać się z butelki do oka tak szybko - w czasie krótszym niż 0,05 sekundy - że odruch mrugania staje się nieskuteczny. A kiedy już do niego dotrze, może doprowadzić do takich problemów, jak trwała ślepota czy odwarstwienie siatkówki.

Ethan Waisberg z Uniwersytetu w Cambridge wyjaśnia, że ostrzeżenie jego zespołu może wydawać się przesadą, ale tego typu uszkodzenia oczu są często pomijane, a stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.