Biorąc pod uwagę wysoką poprzeczkę certyfikacji, produkty te są często drogie. W związku z tym kuszą fałszerzy, którzy liczą na szybki zarobek przy wykorzystaniu prestiżowej nazwy. Szacuje się, że roczna globalna sprzedaż podrabianego sera to przemysł o wartości ok. 2 miliardów dolarów, czyli zbliżonej do autentycznego produktu, który w zeszłym roku osiągnął rekordowy poziom 3,1 miliarda dolarów.

Walczymy wciąż nowymi metodami. Nie poddamy się komentuje Alberto Pecorari z ChRL w rozmowie z The Wall Street Journal.

A jedną z tych nowych metod walki, będącą wynikiem współpracy między ChRL, producentem mikrochipów p-Chip Corporation i holendersko-francuskim producentem serów Kaasmerk Matec, są miniaturowe jadalne układy umieszczane wewnątrz sera. Były one testowane w ponad 100 tys. kół sera przez rok, żeby upewnić się, że spełniają wymagania dotyczące starzenia Parmigiano, które wynosi co najmniej rok, a w przypadku niektórych odmian może przekraczać trzy lata.

Okazało się, że są odporne na ekstremalne ciepło lub zimno, można je odczytywać przez lód i mogą wytrzymać lata przechowywania w ciekłym azocie. Według szefa technologii p-Chip, Billa Eibona, przewyższają one chipy RFID, które są większe, mogą być trudniejsze do przymocowania do produktów, bardziej kruche i nie wytrzymują ekstremalnych temperatur.



Poprzedni system używany przez serowarów zakładał oznaczanie wszystkich kół serowych unikalnym kodem alfanumerycznym, tworzącym wyraźny wzór kropek, ale niestety okazał się niewystarczający. Szczególnie że eksport parmezanu na rynki międzynarodowe rośnie i prawie połowa zeszłorocznej produkcji trafiła poza granice Włoch. Jak komentuje prezes ChRL Nicola Bertinelli, cyfryzacja procesu śledzenia ma na celu "przekazanie wartości produktu na całym świecie i odróżnienie go od podobnie brzmiących produktów na rynku, które nie spełniają surowych wymagań dotyczących produkcji i obszaru pochodzenia".