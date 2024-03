SAS ruszy do akcji - w razie potrzeby

Jak powiedział dyrektor handlowy SAS, Paul Verhagen, firma jest zaszczycona tym, że rząd Norwegii obdarzył ich takim zaufaniem. Wspomniał również, że opiera się to na wieloletnich doświadczeniach firmy w udostępnianiu i wykorzystywaniu swojej floty do takich działań. W rzeczy samej SAS kilkukrotnie pomagał w sytuacjach kryzysowych. Samoloty tego przewoźnika brały na pokład m.in. rannych z tsunami w Tajlandii czy pomagały podczas trwającego konfliktu w Ukrainie.

Dzięki temu porozumieniu wzmocniona zostanie zdolność do ewakuacji i repatriacji chorych lub rannych cywilów oraz personelu wojskowego, w tym pacjentów intensywnej terapii, na potrzeby operacji krajowych i międzynarodowych, z i na lotniska we wszystkich częściach świata. generał brygady Anders Jernberg

Wojskowi zwracają również uwagę na fakt łączenia sił zbrojnych z sektorem prywatnym, co daje zupełnie nową jakość w temacie organizacji pomocy medycznej w sytuacji wystąpienia konfliktu. To dwie perspektywy i dużo wiedzy, które wspólnie pozwolą osiągnąć coś dobrego - wspomina generał brygady Petter Iversen.

Airbus A320neo - co to za samolot?

Domyślnie samolot Airbus A320neo jest zwykłym odrzutowym samolotem pasażerskim, nie zaś sprzętem wojskowym. Wykorzystanie go jako latający szpital będzie możliwe po odpowiednim przystosowaniu. Czym cechuje się model A320neo? Na pewno nie można mu odmówić popularności. Do tej pory znalazł się we flotach wielu linii lotniczych, w tym m.in. SAS, Lufthansa czy Wizzair i Sky Express.

Zdjęcie Airbus A320neo w malowaniu linii lotniczych Lufthansa. / Nur Photo/East News / East News

Od 2014 roku wyprodukowano ponad 3200 egzemplarzy tego modelu. Zależnie od konfiguracji, samolot posiada do 189 miejsc i jest wyposażony w silniki CFM International LEAP-1A lub Pratt & Whitney PW1100G. Zasięg samolotu wynosi do 3200 kilometrów, a maksymalna prędkość przelotowa to 840 kilometrów na godzinę.