Dekady badań stracone. Wszystko przez awarię zamrażarki

Instytut Karolinska, szanowany uniwersytet medyczny założony w 1810 roku, którego komitet przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, poinformował, że próbki badawcze zbierane przez dziesięciolecia zostały zniszczone w wyniku awarii zamrażarki podczas świąt Bożego Narodzenia. Próbki przechowywano w zbiornikach chłodzonych ciekłym azotem w temperaturze -190°C, ale niestety gdzieś pomiędzy 22 a 23 grudnia nastąpiła przerwa w jego dostawie do 16 zbiorników kriogenicznych.

To strata, którą trudno nawet wycenić

I choć zbiorniki mogą pracować bez dodatkowego ciekłego azotu przez cztery dni, to jak się okazało pozostawiono je bez niego przez pięć, co doprowadziło do zniszczenia próbek z wielu instytucji. Niektóre media podały, że szacunkowa wartość utraconych materiałów wyniosła około 500 milionów koron (37 milionów funtów) - przedstawiciel uniwersytetu wyjaśnił, że z pewnością chodzi o miliony, chociaż nie przeprowadzono oficjalnych szacunków wartości.