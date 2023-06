Masz zepsuty zegar biologiczny? Winowajcą może być twoja wątroba

Naukowcy znaleźli dowody, że komórki wątroby mają jeszcze większy wpływ na nasz organizm. Mogą odpowiadać za rytm okołodobowy, regulując podstawowe funkcje życiowe. Stoi to w kontrze do wcześniejszych teorii, że odpowiada za to tylko mózg.

Zdjęcie Jeśli nie możesz zasnąć to może to być wynik źle pracującej wątroby / 123RF/PICSEL