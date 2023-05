Czym jest wirus Nipah?

Wirus Nipah jest już od lat znany naukowcom. Ma na swoim koncie wywołanie epidemii choroby Nipah w malezyjskim mieście Ipoh w 1998 roku. W tamtym czasie doprowadził do 265 zakażeń i 108 zgonów. Początkowo mylono go z tzw. japońskim zapaleniem mózgu, później rozróżniono wirus Nipah i powodowaną przez niego chorobę o tej samej nazwie.

Do wyizolowania wirusa Nipah doszło rok później, czyli w 1999 roku. Ogniska wirusa znajdują się głównie w Azji południowo-wschodniej. Wirus jest przenoszony przez nietoperze, a infekcja może być śmiertelna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Analizując geograficzne i historyczne dane dotyczące występowania wirusa widać, że co jakiś czas pojawia się on w tamtym regionie świata, powodując śmierć kilku osób. Jeszcze w ubiegłym roku w Indiach z tego powodu zmarł 12-letni chłopiec.