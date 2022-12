Naukowcy odkryli sposób wyleczenia najgroźniejszego raka mózgu

Glejak wielopostaciowy to nowotwór, który rocznie zabija około 240 tys. osób na całym świecie. Wszystko przez agresywny rozwój choroby, który prowadził do trudnego i często nieskutecznego leczenia.

Niedługo może to się jednak zmienić, dzięki naukowcom z Cold Spring Harbor Laboratory w Nowym Jorku. Jako pierwsi w historii znaleźli słaby punkt glejaka.

Okazuje się, że powodem tego raka mózgu jest wysoka aktywność białka określanego jako BRD8 produkowanego w jednym z ludzkich genomów.

Według badaczy "wyłączenie" aktywności białka BRD8 może być podstawą w zwalczaniu nowotworu.



Czym jest glejak wielopostaciowy?

To najczęstszy rak mózgu wśród dorosłych na świecie, na którego co roku umiera 240 tys. osób, a wśród jego ofiar jest m.in. najstarszy syn obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wynika to z jego agresywnej natury, gdzie pojawia się nagle i szybko rozwija, dzięki migracji komórek nowotworowych. Co jednak szczególnie niebezpieczne komórki glejaka wielopostaciowego, przyjmują różne formy i cechy morfologiczne, upodabniając się do niegroźnych komórek. Utrudnia to identyfikacje i leczenie.

Zdjęcie Rezonans na którym widać dużego glejaka w mózgu / Christaras A

Przez umiejętność kamuflażu, często w walce z glejakiem nie pomaga jedyna forma walki w postaci operacji i późniejszej chemioterapii. Nowe odkrycie naukowców z Cold Spring Harbor Laboratory może jednak odmienić tę nierówną walkę z glejakiem i umożliwić przechytrzenie jego sztuczek.



Nowy sposób na pokonanie glejaka wielopostaciowego

Naukowcy w swoich badaniach chcieli znaleźć przyczynę tego, co powoduje nowotwór. Zauważyli, że za jego rozwój odpowiada zwiększona aktywność białka BRD8. Okazuje się, że w momencie ataku glejaka, zwiększa się produkcja BRD8, który atakuje inne białko P53, odpowiadające w naszym organizmie za hamowanie rozwoju nowotworów. W ten sposób tracimy podstawowy mechanizm pierwszej obrony przed glejakiem wielopostaciowym. Zahamowanie nadprodukcji białka BRD8 może być pierwszym poważnym krokiem w walce z chorobą.

Możemy myśleć o BRD8 jak o maszynerii białkowej, która pakuje nasz genom, niestety, czasami w zły sposób. Jego zbyt duża ilość sprawia, że glejak — najczęstszy rodzaj raka mózgu u dorosłych — rozwija się. Odkryliśmy, że możemy wyłączyć glejaka poprzez wyłączenie BRD8.

Naukowcy już stworzyli plan jak unieruchomić BRD8, tworząc terapię. Według nich opracowanie specjalnych cząsteczek może zakłócić jego interakcje z białkiem P53. Zadziałałoby to u wszystkich pacjentów, u których białko P53 nie zmutowało podczas ataku glejaka, czyli w 71% przypadków. Doprowadziłoby to do zahamowania rozwoju nowotworu i ostatecznie zniszczenia jego komórek.

Taki plan ma szerokie oparcie w danych z badań na ludziach. Niemniej ze względu na różnorodność przypadków glejaka, potrzebne są szersze analizy. Jednak obecne wyniki badań są obiecujące i mogą stanowić ratunek dla wielu ludzi.