Naukowcy z Centrum Międzynarodowych Badań nad Klimatem CICERO i Uniwersytetu Reading przeprowadzili badania oparte na symulacji z wykorzystaniem dużych modeli klimatycznych, które pokazują niepokojący obraz przyszłości. Nawet 70 proc. ludności świata może być narażona na ekstremalne zjawiska pogodowe, jeśli emisje nie zostaną ograniczone na tyle, aby osiągnąć cele Porozumienia paryskiego. Jeśli jednak się to uda, w polu zagrożenia pozostaje 20 proc., czyli około 1,5 mld ludzi. Porozumienie paryskie to plan działań mających ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 st. C względem epoki przedprzemysłowej.



Artykuł opublikowany w czasopiśmie Nature Geoscience pokazuje, jak globalne ocieplenie może łączyć się z normalnymi zmianami pogody, powodując trwające dekady okresy bardzo gwałtownych zmian: zarówno ekstremalnych temperatur, jak i opadów deszczu. Choć badanie skupiało się na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, to trzeba pamiętać, że Ziemia nie jest podzielona na strefy ze ścisłymi granicami, w związku z czym skutki będą z różną intensywnością odczuwalne również w innych miejscach.

Atmosfera jest mocno zanieczyszczona

W badaniu wskazano, że szybkie zmiany klimatu zwiększają ryzyko wystąpienia niespotykanych dotąd warunków i ekstremalnych zdarzeń. Przykładowo fale upałów mogą powodować stres cieplny i zwiększoną śmiertelność ludzi oraz zwierząt gospodarskich, stres dla ekosystemów, zmniejszenie płodów rolnych, a nawet trudności w chłodzeniu elektrowni i zakłócenia w transporcie. Ekstremalne opady mogą prowadzić do powodzi, uszkadzania osiedli, infrastruktury, upraw i ekosystemów, zwiększonej erozji i obniżonej jakości wody.

Kolejne badanie zdaje się wskazywać na to, że dość mocno, kolokwialnie mówiąc, napaskudziliśmy w atmosferze. - Chociaż oczyszczanie powietrza jest krytyczne ze względów zdrowotnych, zanieczyszczenie powietrza maskuje również niektóre skutki globalnego ocieplenia. Teraz konieczne oczyszczanie może połączyć się z globalnym ociepleniem i spowodować bardzo silne zmiany w ekstremalnych warunkach w nadchodzących dekadach. - Dr Laura Wilcox z University of Reading, współautorka badania.

Obliczyliśmy, że w najlepszym przypadku szybkie zmiany dotkną 1,5 miliarda ludzi. Jedynym sposobem poradzenia sobie z tym jest przygotowanie się na sytuację z dużo większym prawdopodobieństwem wystąpienia niespotykanych dotąd ekstremalnych zdarzeń, już w ciągu najbliższych jednej do dwóch dekad. Mówi dr Bjørn H. Samset z CICERO Center for International Climate Research.

