Ukraińskie F-16 mają być serwisowane w Polsce

Co ciekawe, myśliwce F-16 mają być w miarę możliwości na bieżąco naprawiane bezpośrednio na terytorium Ukrainy, ale jeśli wystąpią większe problemy, to maszyny mają trafić do Polski. Przynajmniej tak zapowiada William A. LaPlante, zastępca sekretarza USAF ds. zakupów, technologii i logistyki.

Nie jest to zaskakująca informacja, ponieważ Wojsko Polskie posiada całą flotę tych maszyn i to właśnie w naszym kraju znajdują się specjalistyczne obiekty przeznaczone do napraw tego typu myśliwców. Ośrodek serwisu F-16 w Polsce znajduje się w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

Czym jest amerykański myśliwiec F-16?

F-16 waży 17 ton, może rozpędzić się do 2100 km/h, operować na wysokości ok. 15 kilometrów i oferuje zasięg 4200 kilometrów z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Myśliwce mogą korzystać z rewelacyjnego uzbrojenia w postaci m.in. pocisków rakietowych AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM oraz bomb JDAM, CBU-87 i GBU-10.