Chiny gonią USA w rozwoju broni laserowej. Czy będą hegemonem?

W zeszłym tygodniu Government Accountability Office oświadczył, że Pentagon już wydaje gigantyczne sumy na rozwój broni laserowej do strącania dronów i rakiet. Ma to być aż 1 mld dolarów rocznie. Widocznie zabolało to Chińczyków, gdyż jak donosi South China Morning Post chińscy wojskowi od razu zaczęli krzyczeć w państwowych mediach, że jeśli Waszyngton tyle wydaje na opracowanie broni laserowej, to Pekin powinien wydać znacznie więcej. Widzą, że Chiny mogą być prawdziwym liderem tego arsenału. I wcale nie są dalecy od prawdy.



Chińscy wojskowi: USA opracowuje broń laserową. My musimy być lepsi

Informacja o funduszach Waszyngtonu na rozwój broni laserowej miały wywołać ogromną burzę w Chinach. Część analityków wojskowych podnosi alarm, że Pekin zostanie daleko w tyle, jeśli nie zwiększy własnych środków na badania tego rodzaju uzbrojenia. Celem miałoby być opracowanie prawdziwie masowej broni, która mogłaby wejść na regularne uzbrojenie armii.

Lasery są ważną częścią nowoczesnej technologii. Chiny nie tylko potrzebują technologii laserowej, ale także muszą stosować lasery w pewnych dziedzinach, takich jak pole walki Song Zhongping były instruktor w chińskich siłach powietrznych, cytowany przez South China Morning Post

Pentagon na bazie doświadczeń wojny w Ukrainie ma obecnie inwestować głównie w opracowanie poręcznych systemów broni laserowej, które będą obsługiwane przez jedną osobę. Chińscy eksperci chcą jednak pójść w odwrotnym kierunku, budując laserowe behemoty.

Chiny są dobre w produkcji mniejszych broni laserowych, takich jak Silent Hunter, ale nie mają potężniejszych, które mogłyby przechwytywać większe cele, takie jak rakiety lub takie, które można zainstalować na statkach morskich. Wierzę, że jest to kierunek, w którym Chiny mogą pójść, rozwijając i rozszerzając własną technologię laserową Zhou Chenming naukowiec z pekińskiego think tanku,Yuan Wang zajmującego się nauką i technologią wojskową w rozmowie dla South China Morning Post

Zasadniczo można uznać, że chińscy wojskowi klasycznie, gdy usłyszeli, ile USA wydaje na rozwój broni laserowej, uznało, że Pekin musi zacząć wydawać więcej. Widać tu swoistą mentalność zimnowojenną i chęć mocnej rywalizacji, potęgowaną tym, że Chińczycy naprawdę uważają, że mają potencjał być hegemonem w opracowywaniu broni laserowej.