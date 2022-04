Jak tylko rozpoczął się konflikt i zaczęły pojawiać się te telefony, to zaczęliśmy coś podejrzewać. To były pytania o lokalizację schronów, ale co do centymetra, wręcz milimetra... najlepiej z koordynatami GPS! Ale to nie wszystko. Tych dzwoniących interesowała grubość betonu, czy jest tam stal czy tylko żelazobeton, czy schrony są odporne na przebicie konkretnych pocisków, konkretnych rodzajów bomb... to były mega szczegółowe pytania

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski