Izrael został zaatakowany potężnymi pociskami balistycznymi i hipersonicznymi. Izraelska armia miała przechwycić 50 pocisków . Irańska broń spadła na co najmniej 7 obszarów w centralnym Izraelu. Aktualnie ponad 30 osób jest ciężko rannych. Liczne filmy w sieci potwierdzają, że Izrael ma ogromny problem z neutralizacją irańskiej broni, pomimo wsparcia amerykańskich systemów THAAD czy pocisków SM-3.

Iran w ostatnich latach intensywnie rozwija program rakietowy, stając się jednym z nielicznych państw na świecie posiadających broń hipersoniczną. Pociski osiągające prędkości wielokrotnie przewyższające prędkość dźwięku , mogą omijać nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, co czyni je kluczowym elementem strategii militarnej Teheranu. Jak Iran osiągnął ten poziom i jakie są konsekwencje dla regionu?

W czerwcu 2023 roku Iran zaprezentował pocisk hipersoniczny Fattah, osiągający prędkość do 15-krotności dźwięku (ok. 18 000 km/h) i zasięg 1400 km. Nazwany "Zdobywcą", ma być nieuchwytny dla systemów takich jak THAAD czy izraelskie Arrow-2/3. W listopadzie 2023 roku pokazano Fattah-2, wyposażony w manewrującą głowicę hipersoniczną (HGV), co zwiększa jego precyzję i trudność przechwycenia.