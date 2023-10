Spis treści: 01 Religia, ropa i ludzie

02 Iran - lokalne mocarstwo

03 Upadłe państwo wielu religii

04 Król kontra świat i poddani

Religia, ropa i ludzie

Bliski Wschód to wyjątkowy obszar z bogatą historią, wielomilionową populacją i mozaiką państw niekoniecznie żyjących ze sobą w zgodzie. Uwaga opinii publicznej od lat jest zwracana na wydarzenia regionu. Regularnie słyszymy doniesienia o lokalnych starciach, zbrojnych wystąpieniach czy regularnych konfliktach zbrojnych. Wojna w Izraelu nie jest w tym wypadku wyjątkiem, choć zmusza nas do zadania ważnego pytania.

Co będzie dalej z Bliskim Wschodem? Wobec wydarzeń w Izraelu i Palestynie należy zastanowić się nad potencjalnymi następstwami, a nawet rozwijaniem kolejnych konfliktów. Powodów nie brakuje, a wiele niesnasek czy problemów w dalszym ciągu nie zostało rozwiązanych.

Reklama

Iran - lokalne mocarstwo

Dla wielu zachodnich obserwatorów to właśnie Iran stanowi państwo będące czynnikiem zapalnym na Bliskim Wschodzie. Zamieszkiwany w głównej mierze przez Persów kraj uznawany jest (wespół z Arabią Saudyjską) za lokalne mocarstwo. Teheran i Rijad rozdają tam karty, gromadząc wokół siebie mniejsze nacje, opowiadające się za daną stroną. Poniekąd jest to związane z religią. Islam szyicki to oficjalna religia państwa, ma też wielu wyznawców w Iraku, Syrii, a nawet w Libanie.

Inaczej jest w przypadku Saudów, gdzie dominujący jest sunnizm - podobnie jak w większości pozostałych państw muzułmańskich. Czy jest to główne zarzewie konfliktu? Nie tylko. Istotny w tym wypadku jest wektor w polityce międzynarodowej państw. Arabia Saudyjska to sojusznik Stanów Zjednoczonych. Państwa, które w Iranie uznano już w poprzednim wieku za wroga numer 1. Nie dziwi zatem, że politycy z Persji dobrze dogadują się z Chinami czy Rosją.

Jemen, czyli wojna beznadziejna

Istnienie dwóch tak różnych mocarstw na relatywnie niewielkim obszarze to istne pole do popisu dla agentur, wywiadów i sił wpływu. Przykładem jest Jemen, który od 2015 roku jest trawiony przez wojnę domową. Jak w skrócie wygląda podział wpływów i strony konfliktu?

Właściwy początek wojny domowej w Jemenie to lata 2014-2015, kiedy doszło do obalenia władzy przez jemeński ruch Huti. Wydarzenia te określa się jako rewolucję 21 września i była możliwa przy wsparciu ze strony Iranu - to jednak niejedyny sojusznik organizacji polityczno-militarnej. Za fakt uznano otrzymywanie przez nią wsparcia ze strony m.in. Korei Północnej, Rosji, Hezbollahu czy dżihadystów (Al-Ka'ida Półwyspu Arabskiego i Państwo Islamskie).

Druga strona to stronnictwa Raszada al-Alimiego i Hadiego, jemeńskich polityków wspieranych przez Arabię Saudyjską i koalicję państw regionu - ZEA, Senegal, Bahrjan, Katar, Egipt, Sudan i Maroko. Swój udział mają również Stany Zjednoczone. Ważnym podłożem konfliktu jest próba uzyskania większej dominacji przez Iran. Czy w obliczu udziału takich sił Jemen czeka jakkolwiek pozytywna przyszłość?

Analitycy wyszczególniają kilka potencjalnych scenariuszy. Jednym jest utrzymanie statusu quo z zachowaniem niestabilnego rządu i utrzymaniem broni (oraz częściowej kontroli nad krajem) przez Huti. To ryzykowna opcja, która na myśl przywodzi wydarzenia z Iraku. Druga opcja to jednoznaczne zwycięstwo którejś ze stron, a trzecia to zaawansowane mediacje i finalna ugoda. To będzie niemożliwe bez udziału Stanów Zjednoczonych, a to prowadzi do problemu na linii Iran-zachód.

Upadłe państwo wielu religii

Liban przed laty był uznawany za "Szwajcarię Bliskiego Wschodu". Wielokulturowy i zróżnicowany religijnie Bejrut stanowił finansowe centrum regionu, podczas gdy znane dziś metropolie więcej wspólnego miały z wioskami, aniżeli miastami. Skomplikowana układanka etniczno-religijna nie dała jednak państwu z Cedrem na fladze wielu szans. Co rusz zamieniany w pole bitwy przez silniejszych (Izrael, Syria), wreszcie targany własnymi problemami Liban upadł - a przynajmniej tak uważają jego mieszkańcy.

Wybuch w porcie z 2021 roku był tylko symbolem rozkładu państwa, w którym istotną rolę odgrywa Hezbollah - partia radykalnych szyitów, mocno powiązana z Iranem i mająca swoje cele, często osiągane siłą i terrorem. Mówi się, że tamta tragedia wynikała z przemytu przez terrorystów saletry, mającej posłużyć do stworzenia bomb m.in. w Palestynie.

Dziś w Libanie brakuje pieniędzy, leków, niekiedy wody i jedzenia. Ludność w 80% potrzebuje pomocy, a programy socjalne (o ile działają) nie są w stanie zaspokoić potrzeb beneficjentów. Dlaczego jest tak źle? Liban od lat polegał na pomocy finansowej międzynarodowych funduszy, w zamian za wdrażanie reform społecznych i politycznych. Gdy pieniądze były wydawane, niekoniecznie spieszono się z naprawą państwa. Doszło do załamania gospodarki, w efekcie do bankructwa kraju. Nie pomogła też wojna w Ukrainie - Libańczycy importowali znaczną część swojego zboża właśnie od naszych wschodnich sąsiadów. Nie dziwi zatem pogląd, jakoby kraj czekał los podobny do Syrii.

Król kontra świat i poddani

Chociaż Jordania nie znajduje się w aż tak trudnej sytuacji jak Liban, to bliskowschodnia monarchia regularnie mierzy się z wieloma problemami. Jednym są uchodźcy, którzy tłumnie przybyli do i tak niewielkiego narodu na wschód od Izraela. Palestyńczycy, Syryjczycy i nie tylko to ogromny koszt dla Jordanii, która i tak ma szereg wewnętrznych problemów.

Dość powiedzieć, że król Abdullah II musi walczyć na kilku frontach. Jednym jest ten zewnętrzny z Izraelem i wojną, a także organizacjami międzynarodowymi, domagającymi się zmian i reform. Drugi to poddani, czyli niezadowolone społeczeństwo Jordanii. Kryzys odnotowuje się w służbie zdrowia i pomocy społecznej, a biedniejące społeczeństwo kraju powoli ma dość monarchii - tej, która przez lata jawiła się jako odporna na wojny czy poruszenia społeczne.

Kto jest po ich stronie? Na pewno należy wymienić Stany Zjednoczone, chcące utrzymać stabilną i silną władzę w państwie regionu. To jednak sytuacja trudna, choćby z uwagi na fakt rosnących napięć Jordanii z Izraelem. Utrzymanie władzy przez króla jest w tym wypadku kluczowe, aby uchronić Jordanię przed scenariuszem Jemenu, czyli podziału kraju na strefy walk przez podmioty, którymi sterują mocarstwa takie, jak Iran i Arabia Saudyjska.