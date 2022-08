Nowe modernizacje pocisku Typ 12

W oficjalnym oświadczeniu napisano "Przewidując wzrost znaczenia Chin, Japonia przyspieszy wzmocnienie swoich zdolności obronnych". Wersja podstawowa pocisku Typ 12 miała zasięg około 200 km, po wprowadzonych modernizacjach zasięg ma zwiększyć się do co najmniej 900 km, a docelowo do 1 200 km. Wprowadzono także ulepszenia w kształcie rakiety, aby stała się "niewidoczna" dla wrogich radarów.

Typ 12 będzie mieć zamontowany system UDTC, który pozwala pociskowi na odbieranie informacji o celu z komunikacji satelitarnej, dzięki czemu będzie on w stanie lepiej namierzać obiekty, które są w ruchu. Zezwolenie na wprowadzenie modernizacji zostało przyjęte przez japoński rząd w 2020 roku, co spowodowane było przede wszystkim ekspansją morską Chin i rozbudową ich siły militarnej.

Jak deklarują japońscy inżynierowie, pocisk Typ 12 będzie poza zasięgiem wrogich pocisków przeciwlotniczych. Ponadto broń rozwijana jest nie tylko w zwykłej wersji, gdzie rakieta jest wystrzeliwana z lądu (wersja lądowa), ale także w wersji, gdzie pocisk wystrzeliwany jest przez samolot (wersja lotnicza) i w wersji okrętowej, gdzie rakieta wysyłana jest z okrętu.

Wersja lądowa jest opracowywana od 2021 roku, a cały proces według wcześniejszych zapowiedzi miał trwać do 2025 roku. Z kolei prace nad wersją okrętową rozpoczną się od roku budżetowego 2022 r., a zakończą w 2026 r., a wersja lotnicza będzie gotowa w 2028 r. Japoński rząd zdecydował się na przyspieszenie wdrożenia wersji lądowej, dążąc do zakończenia prac do 2023 r.

Zdjęcie Pocisk Typ 12 w podstawowej wersji / 防衛省/出典:防衛省ホームページ / Government of Japan Standard Terms of Use (Ver.2.0 /Creative Commons Attribution 4.0 International license / Wikipedia

Co potrafi japoński pocisk Typ 12?

Wersja podstawowa została opracowana przez japońską firmę Mitsubishi Heavy Industries w 2012 roku. Pocisk wyposażony jest w INS z nawigacją GPS. Rakieta potrafi także dopasowywać kontury terenu i rozróżniać cele, zaś jej zasięg wynosi 200 km.

Masa rakiety Typ 12 to około 700 kg, z kolei długość pocisku wynosi 5 m, przy średnicy 35 cm. Broń ta wystrzeliwana jest z wojskowego samochodu ciężarowego i odznacza się ulepszonymi umiejętnościami rozróżniania dużych i małych celów, a także skróconym czasem przeładowania.

Cały system składa się ze sprzętu radarowego do wyszukiwania i śledzenia celów, z urządzenia przekaźnikowego, systemu dowodzenia i kontroli, systemu kierowania ogniem, pojazdów z wyrzutniami, a także z nośników amunicji.