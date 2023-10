Uzbrojenie wozu bojowego Namer:

1 Samson RCWS

Granatnik MK19

1 karabin maszynowy 7,62mm

1 moździerz 60mm

Zestaw granatów dymnych

Pierwsze użycie bojowe wozu Namer datuje się na 2008 rok i operację Płynny Ołów. W kolejnych latach pojazdy te ponownie znalazły się w warunkach bojowych, a obecnie są wykorzystywane w czasie trwającej wojny w Izraelu.

Żelazna Kopuła, Proca Dawida i system Patriot

Izrael posiada bogaty arsenał nie tylko na polu bitwy, ale również poza nim, jako element strategii defensywnej. Wszyscy znamy pojęcie Żelazna Kopuła, ale to nie wszystko. Jej bardzo ważnym uzupełnieniem jest Proca Dawida (Magic Wand albo David's Sling), czyli izraelski system obrony przeciwrakietowej. Zakres działania systemu jest szeroki. Ma przechwytywać pociski średniego i dalekiego zasięgu, jak również przeciwdziałać rakietom balistycznym i dronom.

W jednym systemie zmieścić się może jednocześnie do 12 pocisków (dwustopniowe, manewrujące Stunner typu hit to kill). Ich zasięg wynosi od 40 do 300 kilometrów na pułapie 15 kilometrów. Ile celów może śledzić Proca Dawida? To zależy od trybu działania. Tryb dozorowania pozwala na zidentyfikowanie 1100 celów w odległości do 474 kilometrów. Tryb kierowania ogniem to 200 celów na minutę w odległości do 100 kilometrów.

Obrona przeciwrakietowa Izraela to również system Patriot, tak dobrze znany nam w Polsce. Izrael dysponuje tymi bateriami od lat 90. ubiegłego wieku, a część została im przekazana m.in. przez nadwyżki niemieckiej armii.

Lotnictwo Izraela. Genialny sprzęt z USA: F-15, F-16 i F-35

Jak na nowoczesną armię przystało, Izrael może pochwalić się zaawansowanym sprzętem użytkowanym przez siły lotnicze. W tym wypadku nie brakuje samolotów rodzimej produkcji (np. myśliwce Kfir), chociaż o głównej sile stanowi sprzęt nabyty ze Stanów Zjednoczonych. Mowa tu m.in. o samolotach F-15 i F-16. Co ciekawe, Izrael inwestuje też w F-35.

Zdjęcie F-35 / 123RF/PICSEL

We wrześniu tego roku Izrael ogłosił plany nabycia trzeciej eskadry F-35. W ramach kolejnej umowy do kraju ma trafić kolejnych 25 sztuk tych wielozadaniowych myśliwców, które zakupiła również Polska. Łącznie Izrael ma posiadać ich aż 75 sztuk. Nie jest to inwestycja tania, choć ceny mogą się różnić w zależności od umowy i wyposażenia. Dla przykładu dostarczenie do Polski 32 samolotów F-35 to koszt około 4,6 miliarda dolarów.

Nowoczesne drony i pojazdy bezzałogowe

Współczesny konflikt coraz częściej staje się areną działań dla dronów i pojazdów sterowanych zdalnie. Nie dziwi zatem fakt, że Izrael posiada bogaty arsenał takiego sprzętu do zadań specjalnych i nie tylko. Jakie drony ma Izrael? Oto kilka ciekawych przykładów:

Heron TP UAV - zasięg ponad 1000 kilometrów

Hermes 450 - zasięg 300 kilometrów

Hermes 900 - zasięg ponad 1000 kilometrów

Czy Izrael ma broń atomową?

Według wielu ekspertów tajemnicą poliszynela jest to, czy Izrael posiada arsenał nuklearny. Oficjalnie państwo to nigdy nie przyznało się do posiadania broni jądrowej, choć wiele znaków i przecieków wskazuje na to, że owszem, kraj ten posiada w swoim arsenale taką broń. Świadczą o tym pociski balistyczne Jerycho III. To międzykontynentalny pocisk o zasięgu od 4500 do 11500 kilometrów, będący zdolnym do przenoszenia głowic jądrowych.

Informacji na temat rakiet jest niewiele, Izrael niechętnie dzieli się jakimikolwiek szczegółami na jej temat. Mówi się, że może to być pocisk o czterostopniowym napędzie, który może zabrać ze sobą głowice w dowolny zakątek świata.