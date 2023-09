Polska pierwszym krajem na świecie z superradarmi LTAMDS

Radar LTAMDS ochroni przed Iskanderami i Kinżałami

Co ciekawe, u nas ten radar będzie miał jeden polski element. Postawiony ma być na platformie Jelcza, zapewniającej mu odpowiednią mobilność. Nie można nie wspomnieć też, że głównym konsorcjum odpowiedzialnym za powstanie zestawów obrony powietrznej będzie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Polska ma otrzymać 12 radarów LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), wraz z taką samą liczbą systemów zasilania do nich. — Mamy wszyscy wielką satysfakcję, że tak dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie. To ważne umowy zwalczać te dotyczące systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej — powiedział po zatwierdzeniu umów minister Mariusz Błaszczak.

Do 2035 roku Polska ma dysponować ośmioma zestawami systemu Patriot, które zostaną rozmieszczone w różnych zakątkach naszego kraju. Koszt zakupu całej infrastruktury to około 40 miliardów złotych. W tym samym roku w pełnej gotowości mają znaleźć się również programy WISŁA i NAREW. Całość kontraktów warta jest ok. 120 miliardów złotych i jest największym tego typu przedsięwzięciem w całej historii naszego kraju.