Ukraińcy zaatakowali Krym takim cackiem. Rosjanie wściekli

Ukraińcy zaatakowali bazę na Krymie Tu-141 Striż

Nie można tutaj nie wspomnieć, że Tu-141 Striż stanowią tandem z dronami obserwacyjnymi Tu-143 Rejs. To właśnie one w ubiegłym roku dokonały spektakularnych ataków na bazy wojskowe leżącego setki kilometrów od granicy z Ukrainą, na terytorium Rosji.

6 lutego bieżącego roku, Tu-141 eksplodował ok. 300 kilometrów od granicy ukraińskiej w odległości zaledwie ok. 160 kilometrów od Moskwy. Prace nad nowym bezzałogowym systemem rozpoznawczym Tu-143 rozpoczęto w 1968 roku, a ukończono w 1973 roku. Produkcja maszyn trwała do 1989 roku. Wyprodukowano łącznie ponad 950 sztuk, ale większość teraz znajduje się w składach rosyjskiej armii.