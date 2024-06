Rosja prezentuje przerażającą wyrzutnię rakiet termobarycznych TOS-3

Co ciekawe, "ciężki" miotacz ognia wrócił na podwozie czołgu, a konkretniej T-90 i jest wyposażony w rakiety kal. 220 mm. Ekspert wojskowy Andrij Kharyk zauważa też, że TOS-3 ma mniejszą liczbę wyrzutni w porównaniu do swoich poprzedników. Oryginalny TOS-1 "Buratino" miał 30 wyrzutni, TOS-1A "Solntsepek" 24, a kołowy TOS-2 18 - na zdjęciach TOS-3 widocznych jest zaś tylko 15 wyrzutni, co wskazuje na tendencję w kierunku zmniejszania ich liczby w nowszych modelach. System jest również wyposażony w klatki ochronne, teoretycznie zwiększające ochronę pojazdu przed dronami-samobójcami i częścią pocisków.

Dodatkowo TOS-3 ma wykorzystywać amunicję z TOS-2 o zasięgu do 15 kilometrów, choć część rosyjskich źródeł mówi o nawet 24 km. Rodzi to pytanie o skuteczność zwiększania zasięgu ognia broni szturmowej pierwotnie przeznaczonej do bezpośredniego wsparcia ogniowego na dystansie 2-3 kilometrów. Zwiększony zasięg może doprowadzić do większego rozproszenia rakiet niekierowanych, zmniejszając celność systemu i zamieniając go w broń o dużym zasięgu, a nie precyzyjnego uderzenia. Ale może o to właśnie chodzi Rosji, która nie ma w zwyczaju przejmować się przypadkowymi ofiarami?