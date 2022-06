O przekazaniu Ukrainie 35 M-80A BVP poinformował minister obrony Słowenii Marjan Šarec podczas trzeciego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, które odbyło się w Brukseli 15 czerwca.

BVP M-80 - co to za broń?

To bojowy wóz piechoty produkcji jugosłowiańskiej o trakcji gąsienicowej. Jego produkcja rozpoczęła się w 1971 roku. Jest on porównywany do francuskiego AMX-10P oraz radzieckich BMP-1 i BMP-2. Układ pojazdu jest zresztą bardzo podobny, ale trzeba podkreślić, że strop kadłuba jest wyższy względem rosyjskich odpowiedników. Jest to też po prostu lepsza maszyna.

W opracowaniu konstrukcji brali udział specjaliści z Francji. Pancerz spawany jest z płyt aluminiowanych z walcowanej stali i tytanu, a masa pojazdu wynosi 13,8 tony. Zasięg to 500 kilometrów. Pierwsza wersja pojazdu miała silnik wysokoprężny o mocy 260 KM, który pozwalał rozwinąć prędkość do 58 km/h na drodze. Potem został on zastąpiony jednostką Daimler Benz OM-403 o mocy 315 KM, co przełożyło się na maksymalną prędkość do 65 km/h.

Wersja A ma wytrzymalszy pancerz, nową armatę 30 mm oraz system kierowania ogniem. Pojazd mieści trzy osobową załogę (kierowcę, dowódcą i strzelca). Kierowca siedzi z przodu po lewej stronie kadłuba. Większość ze słoweńskich pojazdów nie była używana przez długi okres czasu. Słowenia ma za przekazane pojazdy otrzymać amerykańskie odpowiedniki.

Bojowe wozy piechoty od Słowenii

Wcześniej Ukraińcy otrzymali posowieckie konstrukcje BMP-1 od zaprzyjaźnionych państw oraz zmodyfikowaną przez Szwedów ich odmianę, czyli PbV-501. Te ostatnie zostały przekazane przez Czechy. Oryginalny BMP-1 to radziecki bojowy wóz piechoty wprowadzony do uzbrojenia w 1966 roku. W momencie wejścia tej jednostki do służby był uważany za nowatorską konstrukcję. Dzisiaj jest przestarzały i mało użyteczny na współczesnym polu walki, podobnie jak PbV-501 i przekazane BVP M-80.