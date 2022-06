Już w kwietniu w tej sprawie z firmą produkującą drony spotkała się ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Drony mogą stać się elementem kolejnego programu pomocowego dla Ukrainy, a szczegóły przekazania są obecnie opracowywane przez Pentagon.

MQ-1C Gray Eagle - Co to za maszyna?

W 2002 roku US ARMY zapoczątkowała program Extended Range Multi-Purpose, który miał doprowadzić do pozyskania wielozadaniowego systemu bezzałogowego dysponującego dużą długotrwałością lotu i wydłużonym zasięgiem w stosunku do BSP dotychczas eksploatowanych przez US Army. Wygrał wtedy General Atomics ASI z projektem drona MQ-1C Gray Eagle. Eksploatacja tych maszyn rozpoczęła się w 2009 roku. MQ-1C Gray Eagle to ulepszona wersja dobrze znanego bezzałogowego aparatu latającego MQ-1 Predator.

W Gray Eagle’u zastosowano nowe skrzydła o większej rozpiętości i większej powierzchni nośnej. Wyposażono je również w klapy. Najważniejszą zmianą było jednak zastosowanie nowego silnika. Jednostka napędowa Thielert Centurion odznacza się większą mocą oraz lepszymi osiągami w warunkach na dużej wysokości. Ponadto, na tle wcześniej stosowanych silników, nowa jednostka charakteryzuje się niższym zużyciem paliwa.

Drony Gray Eagle to zupełnie inna klasa niż turecki Bayraktar TB2, który zdobywa sławę podczas wojny w Ukrainie. Mają one o wiele większy zasięg w powietrzu oraz są zdolne do utrzymywania się w powietrzu przez ponad 30 godzin. Ponadto mogą one przenosić większą liczbę rakiet, które mają też większy ładunek bojowy. Mowa tutaj przede wszystkim o pociskach Hellfire.

Według niektórych ekspertów, dostawy tak zaawansowanych dronów to kolejny etap przed wyposażeniem Ukraińców w załogowe samoloty bojowe produkcji zachodniej. Pojawiają się informacje, że ukraińscy piloci szkolą się już na amerykańskich maszynach w Stanach Zjednoczonych.