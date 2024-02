Tak druga armia świata rozbraja miny. Kłoda i "za ojczyznę"

Samo nagranie ma w sobie dziwny urok, jaki w ciągu wojny na Ukrainie wytworzyła w sobie rosyjska armia. No bo niby jest druga w rankingach, niby ciągle ma dominować w sprzęcie, ale na koniec dnia to jakoś nas chyba nie dziwi widok rosyjskiego żołnierza nawalającego w miny jak jakiś jaskiniowiec. Zupełnie jakby poznawał nową, zupełnie nieznaną technologię.

Praktyka częstsza niż może się wydawać

Zwalniając jednak konie komedii, to takie detonowanie miny poprzez silne uderzenie, jest znaną i stosowaną praktyką na Ukrainie. Wykonują ją także Ukraińcy, którzy muszą sobie radzić z rosyjskimi polami minowymi. W wielu przypadkach zwykli żołnierze nie mają odpowiedniego sprzętu do rozbrajania, więc sięgają do wszelkich rzeczy, którymi na niewielką odległość mogą zdetonować miny.



Takie działanie może sprawdzić się jednak tylko na niewielkie i pojedyncze miny. Nie mają one aż tak dużo ilości materiału wybuchowego i nie wyrzucają tak dużo odłamków. Dla żołnierza, który uderzy w nią taką kłodą, największym mankamentem będzie huk i dym. Paradoksalnie to sama kłoda może stać się potężnym odłamkiem, co zresztą widać na jednym z nagrań. No cóż, zawsze można spróbować patentu strzelenia w minę z karabinu... stojąc od niej jakieś trzy metry.