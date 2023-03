Tak wyglądało zderzenie myśliwca z dronem? Oto symulacja

Do incydentu miało dojść w momencie, gdy Rosjanie próbowali przechwycić drona w "nieprofesjonalny sposób". Telewizja CBS opublikowała symulację, dzięki której staje się jasne, że to Rosjanie doprowadzili do tej katastrofy.

Na symulacji możemy zobaczyć moment zderzenia rosyjskiego myśliwca Su-27 z amerykańskim dronem MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym. Rosyjski pilot miał w pewnym momencie znaleźć się za dronem czyli dokonać tzw. przejęcia, a następnie próbować bardzo blisko przelecieć pod nim. Niestety, w trakcie wykonywania tego bardzo niebezpiecznego manewru, uderzył pionowym tylnym skrzydłem myśliwca w łopaty silnika turbośmigłowego drona.

